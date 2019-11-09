拉美多国咖啡参展进博会：看好中国市场

第二届中国国际进口博览会上，咖啡成为拉美参展商之间竞争最为激烈的产品之一。飘着浓浓咖啡香气的牙买加、萨尔瓦多、哥伦比亚、哥斯达黎加等国的展位前排着长队。

据新华社报道，拉丁美洲是全球咖啡主产区。独特的地理和气候条件，孕育出品质高、口感好的咖啡。“苦、酸、香、醇、甘”，在拉美几乎能找到偏向任何一种风味的咖啡豆。

近年来，中国咖啡市场增长迅速。国际咖啡组织预计，到2020年中国咖啡市场销售规模将达3000亿元人民币。中国咖啡消费总量在过去10年保持了年均16%的增速。

在哥伦比亚国家馆，人们排起长队想要品尝正宗的“瑰夏”咖啡。这款咖啡因口感柔和，充满花果香气，受到咖啡爱好者的热捧，而哥伦比亚是其全球优质产区之一。

“我们都十分看好中国市场。”哥伦比亚国家咖啡生产者协会驻华首席代表吴佳航说，中国进一步扩大开放给哥伦比亚咖啡生产者带来了巨大机遇，进博会让中国咖啡爱好者直接品尝到哥伦比亚优质的高山咖啡。

拉美主要咖啡生产国拥有众多走精品路线的中小咖啡生产商。比如境内多火山的萨尔瓦多、哥斯达黎加、多米尼加、厄瓜多尔等国，由于土壤中富含高营养物质的火山灰，产出的咖啡香醇、略酸，均衡度好，多出口到欧美国家。现在，这些国家迫切希望在中国推广极具当地特色的“火山咖啡”。

“香气浓郁、口感清新、回味悠长”是不少初次品尝哥斯达黎加咖啡的观众给出的评价。

在本届进博会上，哥斯达黎加咖啡联合企业Coopelibertad与上海科鹏食品有限公司达成了一项500万美元的采购意向协议。Coopelibertad是一家合作社形式的企业，由1100多家当地中小型咖啡生产商组成。

通过这项协议，一家名为Deredia的咖啡生产商得以进入中国市场。该公司负责人奥尔加·冈萨雷斯对记者说，哥斯达黎加有很多中小咖啡农，咖啡贸易能改善他们的生活条件，也能给咖啡产业相关的教育、民生领域带来实在效益。

不少拉美咖啡商表示，进博会给他们提供了与中国行业巨头接触的机会，还让他们了解到，随着年轻消费群体壮大，咖啡在中国三四线城市也开始流行起来，市场潜力巨大。

“这是我第一次来中国推介我们的‘瑰夏’咖啡，我们发现中国年轻一代对咖啡的了解更多，需求也更多，他们喜欢尝试新的口味。”巴拿马Ruiz咖啡公司负责人爱德华多·穆斯克说。