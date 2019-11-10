前AIT主席：北京已准备面对民进党连任

香港反修例风波以及北京对台的一些打压策略，使台湾总统蔡英文“捡到枪”，数月以来声势从谷底翻升。前美国在台协会（AIT）主席卜睿哲（Richard Bush）与前美国在台协会台北办事处处长包道格（Douglas Paal）近日均指出，其实北京已经准备好面对民进党可能的胜选，而部分对台作为将绕过执政者和政府部门，直接给予台企与一般民众。

综合中时电子报与美国之音的报道，对于外界质疑为何北京成为蔡的“最佳助选员”，卜睿哲称他也曾一度不解，但如今他会解读为北京或许已不在乎台湾是谁在执政，也不在乎特别对台湾选民型塑有利于它的选择，“北京只对展示与行使它的权力有兴趣而已”。

包道格也说，从他在北京与国台办人士的谈话中，感觉到北京已经准备好面对民进党赢得连任，甚至2024年大选仍是由另一位民进党人担任。目前是美国卡内基和平研究所研究副总裁的包道格告诉美国之音，他认为北京的确想要使民进党难以赢得下次选举，但他也不认为他们对国民党可能赢得选举“有不实际的希望”。北京对台选举似乎也有更务实的政策，今后对台作为将绕过执政者与政府部门，把“胡萝卜”直接给予台湾民众，以避免对台政策受到台湾选举和政党轮替的影响，例如本周发布的对台26条措施。



