18岁女子称被港警轮奸 警方：与调查结果不吻合

香港一名18岁女子声称在警署内被四名警员轮奸，并曾到当地医院做终止怀孕手术。当地警方昨晚（9日）证实收到报案，由新界南总区重案组调查，但称指控内容与调查结果并不吻合，并会继续调查。

据香港《明报》报道，香港警方回应时说，警方的投诉警察课上个月22日收到一名律师代表报案说，当事人声称9月27日在荃湾警署内被强奸，由于指控严重，警方随即将个案交由新界南总区重案组调查。

《明报》声称从上周四起从港府、医院及警方不同渠道得知，这名少女被警员轮奸，并在医院堕胎。

该报从不同渠道得知，这名女子早前到伊院求医，发现怀孕。她过后指控在警署被四名警员轮奸，在征求法律意见后，由律师代表到投诉警察课投诉。警方也派出重案组探员到律师楼为她录取口供。

据了解，女子报称自己在9月27日，途经荃湾警署门外时，被四名防暴警强行拉入警署，其间警员输入密码进门，并在一楼一间设有单向反光镜的认人房内轮奸女子，并强迫女子进行口交。她还声称，四名警员当时没有戴安全套，也没有蒙面。

警方消息来源称，经初步调查，包括翻看闭路电视，发现女子提及的事发日期前后数天，没看到她被拉入警署的情况。此外，在翻查被女子提及的事发前后数天荃湾警署的排班表，该警署无防暴警员值班。警方消息也指出，荃湾警署一楼并没有认人房，警署的门也没有密码锁。

报道也引述警方消息称，警方会继续调查，包括女子是否报假案，案件列声称强奸。《明报》再向另一名警员求证，该警员说，荃湾警署的认人房在二楼，大门需拍委任证进入。

两名独立消息人士称，警方已向法庭申请手令，要求检视女子的医疗报告，以求证她是否怀孕。

《明报》也经翻查后称，荃湾在9月27日没有警民冲突的报道。

对于网上流传上述个案，香港医院管理局受询时说，不评论网上传言，并重申保障病人私隐。香港民间组织民权观察则促请港府以独立调查方式，调查有关强奸指控。