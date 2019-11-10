中国前财长楼继伟：贸易战出现和解迹象

中国前财政部长楼继伟昨天（9日）估计，中美贸易战会在一定阶段和解，并称大家也已经看到了和解的迹象。

据中国财新网报道，目前担任中国十三届全国政协常委、外事委员会主任的楼继伟在第十届财新峰会大会演讲时认为，发生这一变化重大的影响因素是经济周期和政治周期，美国在技术上遏制中国，力图将中国压制在全球价值链中低端的企图不会变。

楼继伟说，中美经贸争端到现在已经一年半时间，尽管美国对多个国家不断加征关税，美国商务部数据显示，美国贸易赤字不降反增，加征关税并没有减少贸易赤字的作用，反而加剧了美国居民的生活成本。

他重申，美国贸易逆差是由过高的联邦债务率和过低的居民储蓄率造成的，不是美国吃亏，而是占了便宜，其他国家享受同样的经济福利，需要更辛勤的工作，承担更高的税负。

楼继伟说：“越来越多的美国经济界、学者都认为贸易战没有起到预期的作用，但打压遏制中国的言论倒是占了上风，核心是老二不能挑战老大的霸权。”

他认为，美国将遏制的手段逐步转为经济全面脱钩和政治军事、地缘政治全面遏制，很难做到，在国内经济界和各国盟友很难取得一致，主要是反全球化和动辄制裁不得人心，打乱产业链、供应链对谁也没有好处，以及中国市场的难以替代性。

楼继伟说，中国不是苏联和日本，并称苏联带着封闭的计划经济阵营，在经济上与西方整体脱钩，而中国并没有一个封闭的阵营，是大幅度开放的，按照比较优势的选择，需求方和供给方都遍布全球；在华外资企业到去年底约60万个，活跃的约40万个，分布从制造业到服务业几乎所有的统计门类，这与苏联完全不同。

楼继伟也认为，中国与上世纪七八十年代的日本也不同，现时的中国比起彼时的日本更为开放，而且国内市场广阔。

他补充，随着大量加工贸易因成本上升转移出去以及产业升级、技术进步，中国贸易依存度已由2004年的80%，降到近几年的30%左右，反映了产业链和供应链遍布全球。而当时的日本贸易依存度较低，1978年约为16%，产业链和供应链基本在国内布局，但由于国内生产小，以全球市场为主，特别对美国的市场依赖大，美国打压对其经济影响大，对其它国家外溢小。

报道称，在楼继伟看来，美国政府对中国从总体合作共赢，保持防范，到现在美国挑头全面遏制，态度变化大主要是因为中国作为非西方大国崛起太快，在某些方面已有技术优势，变化速度快主要是民粹主义长期积累、集中爆发，理性的言论几乎很难发声，美国已经接近麦卡锡时代。

楼继伟说：“基本的判断是遏制和反遏制不可避免，是长期的，但是不会出现苏美对抗的场景，全面的经济封锁对中国是做不到的。”

他也认为，通过加快人民币国际化，资本项下完全可兑换来冲击美元霸权，不是安全的选项，大幅放松资本项下管制，长期资本外流或短期资金跨境快速流动，对经济没有任何好处。