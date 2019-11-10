中国人大常委谭耀宗：23条立法不可不做

中国全国人大常委谭耀宗今天（10日）说，由港府提议修订《逃犯条例》引起轩然大波，以香港目前的情况，有人会对23条立法感到担心和故意制造担心，但是有需要做，不可不做，也要各界多用智慧想出方法解决。

据香港电台报道，谭耀宗在一个电台节目上指出，香港已回归快23年，《基本法》也有对23条立法的要求，加上香港目前发生的问题，即使港独暂时在香港的市场有限，也会使中国中央政府感到好紧张，留意情况会否不断演变，但具体立法要如何处理，则有待中央与特区商讨，检视法律上是否不足。

谭耀宗说，一国两制是中国的长远策略，将来也会以一国两制解决台湾问题，有需要检视哪些地方可以完善和规范。他认为，过去几年，香港不断有人挑战底线，成立组织、政纲口号隐含自决，并朝向港独方向。

至于中国国务院港澳办主任张晓明解读四中全会谈到的涉港课题，谭耀宗说，张晓明是要表明港独无条件，也是不容许的立场，在无法律规范下，以免情况越搞越大变成纵容，重申两制存在大的自由度，同时不应被人利用两制的空间和自由度，影响国家安全，甚至颠覆国家，所以中国中央要求23条立法，并由香港特区政府立法和执行。

张晓明早前发表文章称，香港尚未完成《基本法》23条立法，成为港独不断加剧的主要原因之一。

谭耀宗也说，《基本法》有修改机制，因在订立初期不希望太多改变，但世界在变化，需要不断检视制度。

港府曾在2003年尝试为《基本法》第23条立法，禁止叛国、颠覆国家等行为，但在50万港人走上街头抗议后，最终撤回立法。