长沙男孩命案：凶器为嫌犯父亲的螺丝起子

中国湖南长沙9岁男孩罗某本月5日被人击打致死，而嫌犯使用的凶器为嫌犯父亲的改锥。“改锥”为螺丝起子的北京方言说法。

据中国《新京报》昨天（9日）报道，涉案的30岁嫌犯冯某华是河南省滑县人，此前与罗某并不相识。长沙市公安局雨花分局昨天通报称，冯某华有精神病史，2010年曾因患精神分裂症在河南省精神病医院治疗。

据冯某华母亲田云介绍，冯某华患有精神分裂症，最初确诊时19岁，正在高中复读。当时，他常常出现幻觉，称耳朵边有“知了叫”。2010年，冯某华再次发病，并在河南省精神病医院治疗四个月。

田云说，鉴于儿子病情较为稳定，2019年春节后，父母为他停了长期服食的精神病药。冯某华今年10月底还跟随冯军去常德打了11天零工，但从常德回来后，他的状况有些不对劲，经常自言自语，咧着嘴笑。

事件发生的11月5日，父亲冯军曾拿着改锥修客厅的抽屉，冯某华看到后说，“老爸，你别干活了，快过来休息一下”，并顺手把冯军手中的改锥扔到旁边。吃完午饭后，田云想去买些玉米，冯军则要为电瓶车换电瓶，夫妻俩一起出门。

田云出门前担心儿子病情不稳定，不许他独自外出，还特意叮嘱他，母亲没带钥匙，叫他不要出去，否则她就进不来了，冯某华也说了声“好”。然而，惨剧在不久后发生。冯某华击打小男孩时用的凶器，正是冯军修理抽屉时的那把改锥。