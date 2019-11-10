济南车主不满赔偿安排 车上贴尿布维权

中国济南一名奔驰车主发现今年购买的轿车漏油，同车行协商但得不到满意的赔偿安排，前天（8日）愤而在车上贴布条和纸尿布维权。

据中国《济南日报》报道，车主周女士说，她今年4月份在车行济南之星汽车服务有限公司购买了这辆奔驰轿车，总共花了28万元（人民币，5.44万新元）。

周女士声称，新车开了两个多月就出现了问题，屏幕7月份的时候显示机油不足，她当时就觉得有点不正常，机油怎么会这么快就用完。

周女士随后将车开到济南之星进行检修。她说，工作人员告诉她，新车第一次出厂时机油加少了，他们将机油加满之后，她也没多想，就把车开走了。然而，汽车两个月后再次提示机油不足，周女士感觉不对劲，又将车开到了济南之星，并向工作人员提出自己的疑惑，并称连续出现这种情况肯定有问题，而工作人员说，可以做一次检测查看问题原因。

周女士向《济南日报》提供的维修估价单显示，有六项维修项目，除去加机油项目外，还有缸体密封胶、曲前密、气门油封密封、气门室盖小密、气门室盖密封等五项维修。在维修估价单的右下角，还写着“因质量问题，本次维修不收费”两行字。

报道称，周女士也咨询了汽修师傅，得知发动机漏油还会给车的其他方面造成影响。

周女士说到，车行方面说漏机油是因为油封的问题，为了保留证据，第二次去店里没有让他们修车，原本想让他们给我换一辆新车，但是他们不同意。她也提到，自己选择了让步，通过咨询律师，她要求济南之星按照自己购买车辆裸车价的10%，即2万余元作为赔偿。

至于赔偿事宜，周女士说，济南之星起初回复称，只能向她提供免费维修，不提供其他任何赔偿，后来协商之后又说可以提供1.5万元维修券，但新车本来就有三年保修期，在此期限内可以免费维修，所以她不需要这个维修券。周女士对于对方提出的解决方案感到不满。

周女士也说，双方协商已经两个多月，但是仍然没有达成一致。济南之星坚持赔偿1.5万维修券的方案，始终没有同意自己换车、赔偿的诉求，因此她才将车上贴满尿不湿进行维权。

除了纸尿布之外，车主还在车身上贴着写有“买奔驰必备尿不湿（尿布）”“新车漏油投诉无门”等字样的横幅。

济南之星工作人员回应《济南日报》的询问时说，是否为质量问题还需要进一步调查，4S店（车行）已经提出可以帮周女士免费维修和更换配件。

工作人员说，如果质量不过关的话，汽车不可能出厂，所有车辆经相关部门检测合格后才会发放合格证，再由经销商销售出去；车辆出现的任何问题，都会在三包政策范围内对车辆进行检测、维修；至于车辆漏油原因，工作人员称自己不是技术人员，无法解答。

这名工作人员还说到，三包政策规定，如汽车主要零配件发生故障，可以进行更换、退货。而周女士更换的配件不在主要零件范围内。针对周女士提出的问题，4S店会一直积极地进行配合协商，只是现在双方方案有所分歧，车行接下来也将进一步与周女士沟通协调。