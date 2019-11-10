韩国瑜顾问团提议创设两岸决策咨询机制

有台湾媒体披露，韩国瑜国政顾问团建议韩国瑜当选台湾总统后，仿效李登辉时代“国家统一委员会”的定位，在总统府层级设立两岸政策决策咨询机制，除作为朝野对话平台，也提供民间参与，希望让两岸诸多功能性和民生议题不要受到政治扭曲。

据台湾《联合报》今天（10日）报道，外界关注的签署两岸和平协议问题，因涉及两岸定位的问题，顾问团建议必须有两个程序，一须经立法院授权监督，二则须经公民投票。在启动公投之前，须经有民间参与的总统府两岸政策决策咨询机制对话取得共识，才能启动。

报道称，顾问团正在将19个议题汇整为报告书，近期就能定稿。参与制定韩营的两岸幕僚指出，这个咨询机制如果订为法定机构，恐违背政党政治和责任政治原理，但因按宪法规定，两岸、防务与外交是总统职权，而政府在作两岸决策时，须有管道听取各界声音，所以将来不但须建立两岸政策的决策咨询和朝野对话机制，而且要放在总统府，而非放在行政院里。

韩国瑜的幕僚解释，总统府的国安会议是法定决策机构，但国安会在作两岸决策时，是否曾倾听社会各界多元的声音、容纳朝野不同的意见。幕僚也指出，两岸决策咨询机制不应是法定机构，因为两岸议题超出党派之私，必须凝聚台湾内部的共识，让两岸决策非一党一派作决策，而能由没有党派背景的台湾民众代表、专家共同参与。

韩幕僚说，两岸议题除了政府目前对中国大陆的既有机制外，台湾内部应另需要一个咨询与朝野对话的机制，但现在台湾没有这个机制，因此每次选举到了，朝野在两岸题上固然有所竞争，但不一定都要上纲到意识形态问题。幕僚也说到，两岸议题有很多层面是功能性与民生议题，不一定要受到政治问题而扭曲。

至于防务政策，韩国瑜国安幕僚透露，要求台湾军方以能打能战为唯一标准，训练以贴近实战为主，扬弃形式主义，勤训精练出能战的现役与后备部队，作为两岸和平的保障，军购部分已将立场知会美国的国防部和国安会，将全部继续对美军购不变，不会翻盘。