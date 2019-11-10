北京互联网法院：成立约一年 网购纠纷案中食品保健品有近七成

中国北京互联网法院前天（8日）对该院成立约一年以来网购纠纷的相关情况进行通报称，近七成的中国网络购物纠纷因购买食品和保健品引发，数码产品、家居服饰类产品紧随其后。

中国《新京报》报道，通报公布，去年9月9日成立的北京互联网法院截至今年10月31日共收案42099件，其中网络纠纷案件4838件，占比12%，收案量位列所有类型案件的第二，其中网络购物合同纠纷案件4624件，占比96%，互联网购物产品责任纠纷214件，占比4%。

通报显示，网络购物纠纷案件共结案3939件，调解及调解后准予撤诉案件共计2185件，占比约55%。同时，针对该类案件判决上诉率不超过10%，一审服判息诉率高。

法院通报也指出，网售食品、保健品类案件在网络购物合同纠纷中占比近七成，食品安全领域存在的问题需要关注，其中非法添加食品原料、假冒食品、未经授权或者过期使用商标等情况较为突出，进口食品销量上升，但各国监管标准存在差异，引发产品质量诉讼的情况也较为集中。

此外，婴幼儿相关食品质量问题亟须关注，主要表现为：婴幼儿食品中非法添加配料；婴幼儿配方食品作为特殊食品，主要营养成分及含量未标注或者标注不实；以及儿童食品未作适龄限制声明，或未对儿童不宜使用的食品进行标注等。

在北京互联网法院受理的网络购物纠纷中，电商平台涉诉量相对集中，其中京东商城、淘宝、微店、转转、亚马逊、寺库、苏宁易购、拼多多等电商平台的涉诉案件数量占比较高，这也与电商平台的住所地、经营模式、交易规模等密切相关。

至于此类案件的原告，99%为自然人（指个人），其中男性占比较高，与女性的比例为4:1；年龄结构方面，20岁至40岁区间年龄段的人群占法院立案数量最多，占案件总量的87%，体现出中青年群体购买力强，网络购物活动参与度高的情况。

此外，原告遍布全中国29个省份，主要来自湖北、广东、河北。被告则主要集中在北京、广州、浙江和江苏四地，这与四地经济发达、卖家数量多、交易活跃有关。