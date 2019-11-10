郭阵营成员否认郭宋联手参选正副总统

台湾鸿海集团创办人郭台铭阵营成员今天（10日）否认郭台铭要与亲民党主席宋楚瑜联手参选正副总统。

据台湾《自由时报》报道，郭台铭昨天出席一名立委参选人的竞选总部成立活动时，媒体向他提出关于郭宋配的询问。郭台铭回应时说“你们消息怎么那么灵通？”，引发联想。

永龄基金会执行长刘宥彤今天出面澄清称，郭台铭董讲的太快，最近亲民党主动连系，双方幕僚初步接触讨论国会布局，真的没有提到郭宋配这件事，并称外界过度解读。

刘宥彤解释，亲民党两天前主动连系郭台铭，告知和立法院长王金平讨论过总统大选，以及一些初步决定，并称双方对于立法院布局进行讨论，这是双方幕僚本身的来往，有一些沟通，但没有郭宋合。

刘宥彤说，双方目前着眼在立法院布局，只是初步接触，尚无具体项目可以对外报告，先就总统大选和立委选举情况做大范围讨论。

刘宥彤说，双方讨论重点还有她早前进行的面簿投票，针对国民党和民进党两党对决，郭粉意向往哪里偏，投票有高达五成没有表态，四成多提出防御性投票，当中可能有绿营的操作不无可能，但当中有很多她认识的对象，该调查仍有参考价值，这对泛蓝不是很好的现象。

至于郭台铭要否要表态支持宋楚瑜，刘宥彤说，目前还不了解宋楚瑜是否一定参与总统大选，从亲民党幕僚没有得到明确答案，猜测可能周一会有明确方案，内部会再讨论。

她也说，民间的力量对两大候选人蔡英文和韩国瑜并不满意，大家对郭台铭期望很高，2020年和2024年大选牵动台湾局势变化，应严肃看待，目前还不了解有谁要出来参选，不方便介入，尚不知道第三势力会不会出来，若未来情势明朗，就会有立场表述。