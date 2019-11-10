上海探索将学校周边200米设为学生安全区域

上海市教委9日公布消息称，为进一步加强和改进中小学和幼儿园安全工作，上海市日前发布了《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》（简称《实施意见》）。上海市未来将探索将学校周边200米划设为学生安全区域。

据新京报报道，意见要求，在学校安全教育机制方面，学校需认真落实《中小学公共安全教育指导纲要》，义务教育阶段一、四、六、八年级以及高中阶段一年级，每学期至少安排8课时，其他年级每学期至少安排4课时，开展公共安全教育。幼儿园每周至少安排1次涉及公共安全教育内容的游戏活动。

应急疏散演练和安全体验活动方面，中小学每月至少开展1次应急疏散演练，幼儿园每季度至少开展1次应急疏散演练，实现制度化、常态化、规范化。公安、应急管理、卫生健康等部门要对学校开展应急疏散演练给予指导和支持。

上海要求学校要配齐配强专业安保力量。白天学生在校期间，每个门岗至少配备2名保安员在岗值勤，夜间无寄宿学生的学校至少配备1名保安员值勤，寄宿制学校夜间至少按照普通学校标准的双倍配置保安员，开展日常守护、巡逻、护校等工作。小学、幼儿园在上学、放学高峰时段，要在“一门两保安”的基础上，叠加聘请2名保安员协同守护，并建立健全接送安全管理制度，因地制宜设置家长接送、等待区域。

此外，为健全校园周边环境综合治理长效工作机制，上海市将探索将学校周边200米划设为学生安全区域，加强学校周边环境综合治理，加强对学校周边有关经营服务场所和经营活动的管理和监督。



