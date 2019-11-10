17岁男子吞下58颗毒品运毒 在四川被捕

中国一名17岁男子为了要将毒品从境外运入中国，吞下58颗毒品，四天没进食。当地警方接获情报后，在四川绵阳将他逮捕。

据中国四川省公安厅官方微博昨天（9日）报道，绵阳市城南分局成功破获一起人体藏毒、运毒案件，一名17岁男子那里共缴获350余克高纯度海洛因。

另据中新社报道，被捕的郭姓嫌犯是绵阳江油人，目前还在绵阳某学校读书，因习惯于超前消费欠了不少钱，经常被朋友、亲戚追债。

郭某在暑假期间到成都找工作，打算挣钱还债，但是一个多星期都没找到合适的工作，最后在网上贴吧查看各种招聘的帖子，并跟帖咨询工作。

一个贴主随后在QQ即时通讯上告诉郭某，有一份工作在云南，工资高、包车费，郭某立即答应。

贴主为郭某买了从成都到昆明的火车票。郭某到达昆明后，贴主让郭某一个接一个地添加陌生的QQ号，通过不同QQ号给他发出不同的指令，不断地换乘出租车、客运汽车、摩托车等。郭某辗转云南多地，最终被人带领偷渡边境到达了缅甸。

郭某到达缅甸后，发现这份工作其实是要他利用自己身体来藏毒运毒。贩毒分子让他将毒品吞入腹中，从中缅边境到西双版纳，再坐飞机到绵阳，还告知郭某线路很安全，许诺事成之后给郭某1万2000元（人民币，下同，2300新元）的报酬。

郭某心动，同意执行后，按照对方的指示，将58粒包装得像脆皮肠一样的海洛因吞进肚子。吞下毒品后，贩毒分子威胁郭某，如果敢报警或者私吞毒品，他们就会传播郭某吞毒的视频，还会报复郭某及其家人。

城南公安分局民警摸排发现了这一线索，并通过技术侦查手段锁定了嫌犯。当郭某乘坐飞机到达绵阳后，民警立刻登上飞机将郭某抓获。经初步审查，郭某承认自己在体内藏有毒品。

郭某7月16日至17日在绵阳某医院先后排出了用透明胶袋逐一包裹的固体毒品颗粒36粒。据郭某交代，他在西双版纳时因为肠胃不适，先已排出22粒，抱着侥幸心理将22粒毒品分别放入鞋垫内运回绵阳。经鉴定，郭某排出的毒品均为高纯度海洛因，市面价格约数十万元人民币。

警方介绍，体内藏毒是犯罪分子为逃避打击而采用的一种比较隐蔽的藏毒、运毒方式。藏毒者强忍因胃部收缩的恶心感觉，将包装好的毒品吞进肠胃或放进肛门，到达目的地后再将毒品排出。为减少肠胃蠕动，这期间藏毒者基本不能进食，因为一旦包装破损，大量毒品可以直接致人死亡。郭某为了保证安全，4天没有进食。

嫌犯目前已被城南公安分局刑事拘留。