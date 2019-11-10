国民党不分区立委提名周三公布 台媒：挺吴派将动员拥护吴敦义

国民党不分区立委提名周三（13日）公布，排序竞争激烈，党主席吴敦义列不分区更吵得沸沸扬扬。据了解，吴敦义确定列入不分区安全名单，为了强化正当性，挺吴派周三中常会将动员支持者聚集在中央党部外，营造拥吴氛围。

据台湾《联合报》今天（10日）报道，国民党行管会副主委李福轩等人据悉正在串连支持者，周三在党中央外声援吴敦义。李福轩是挺吴大将，曾在媒体发表文章力挺吴敦义主席列不分区安全名单，重回立法院争取立法院长，以其行政与监督长才，为处于关键转型时期的“中华民国”开创新局。他更主张吴敦义战功赫赫，族繁不及备载，再加上2018九合一完胜，参选总统也不为过。

国民党不分区男性部分竞争激烈，除了吴敦义之外，一般预料立院党团总召曾铭宗、“全国农田水利会”会长林文瑞、台南市党部主委谢龙介可望列安全名单，再加上一席军系立委，安全名单接近饱和。其他被点名强棒包括医界的“中华民国医师公会全国联合会”前秘书长蔡明忠、客家系统的中常委范成连、工商界推荐的“全国商会”副理事长许舒博、公教系统的退警协会总会长耿继文，僧多粥少，竞争激烈。

相较之下，女性部分人人有机会，排名陷入混战。前立委罗淑蕾、警大前教授叶毓兰、政院前发言人郑丽文、代表侨界的现任不分区立委童惠珍，客家系统中常委张育美都被点名有希望。代表新住民的现任不分区立委林丽蝉积极争取连任，遇上具新住民及大陆台商双重身份的昆明台商会长勤彭蓁强力挑战。

党内人士认为，不分区立委必须有亮点，能增加选票支持；有战力，在立法院攻防发挥效果。但目前传出的名单年龄层偏高，很难让外界眼睛一亮，希望党中央有隐藏版亮点。另有消息指出，国民党财政捉襟见肘，党中央希望不分区立委在挹注党运作有所贡献。

国民党不分区推荐或登记昨天截止，待邮寄部分收集齐全后，展开提名审核作业，定案的不分区名单、排名顺序提报周三中常会通过后，周四在官网上公开被提名人简介。