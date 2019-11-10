中国电子竞技陪练师可申请获官方技能认证

中国电子竞技陪练师规模逐渐扩大，当地这些练师如今也能够申请获得官方技能认证。

据中国澎湃新闻昨天（9日）报道，中国国家标准化管理委员会今年7月31日发布了一份名为《中国电子竞技陪练师标准》的公告，意味着今后电竞爱好者可以通过认定平台进行考核，合格者将被授予电子竞技陪练师官方职业技能认定。

上海同日也在全中国率先完成首批电竞运动员注册，彼时在业内乃至全社会引发巨大反响。

中国国内电竞陪练师规模正在逐年扩大，以国内电竞游戏陪练平台的龙头“比心陪练”为例，旗下已有超过200万电竞游戏陪练师，其中有100万人通过电竞游戏陪练挣到了收入。

作为中国通信协会电子竞技分会上海市管理中心的运营单位，“比心陪练”参与起草了《中国电子竞技陪练师标准》，并承担电竞陪练师技能认定平台的技术研发和日常运营工作。

根据《标准》，电竞陪练师目前分为初级、中级、高级，有志于此的电竞玩家可以通过认定平台登录注册，并完成相关的理论和实际操作考核。

按照比心陪练首席执行官林嵩的说法，这个电竞游戏细分赛道的迅速发展，得益于供求关系的推动以及电竞游戏整个行业逐步得到了认可。

林嵩说：“中国有超过3.5亿的电竞用户，这本身就是一块丰沃的土壤，而近年来社会公众对于电竞的认知在改变，尤其随着‘电子竞技员’、‘电子竞技运营师’等岗位被确认，对于从业者更是一个激励。”

报道称，电竞陪练师这个职业的出现不仅仅满足了普通游戏玩家的陪练诉求，也让电竞高手获得了就业的机会，在林嵩看来，这其实这是一个双赢的关系。

林嵩说，“不仅仅用户受益，对于那些电竞游戏高手，能够通过（陪练师）这个角色实现就业，可以把爱好变成自己的工作。《标准》出台后，相信这个市场还有进一步成长的空间。”

林嵩预计，未来三五年，比心陪练的电竞游戏大神体量就有望触及千万大关。