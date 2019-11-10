唐山老伯被误认为嫖客遭殴打 警方致歉

中国河北唐山一位六旬老伯在自家楼下被错当嫖客，被警方殴打控制，当地警方今天（10日）对此致歉。

据中国红星新闻报道，受害老伯张玉明说，事件发生在9月15日晚上，他当时在家中冲澡，听到外边有响声，一出家门查看，就被三名警察就把他按住，然后打他。

张玉明说，警察当时根本不给自己解释的机会，后来有另外两名警察前来，指他这么大岁数的老家伙，还敢出来嫖娼，又打他。

张玉明接着被几名警察押着进了离家约一百米远的门店，并称进屋后，又有几名警察把他按在地上打，喷辣椒水。张玉明说，他拼命呼喊，打错人，他是癌症患者。

张玉明说，隐约中感觉有警察拉开他裤头，发现确实有伤疤，才停止了殴打。他在洗浴中心二楼呆了约一个多小时，有疑似教导员的人过来说他们抓错人了，经过调查，他没有犯罪事实，当时在场几名警察也向他道歉，把他送回家。张玉明后来又被送往了唐山市人民医院。

据出院通知单显示，张玉明出院诊断为腰椎间盘突出、全身多发软组织伤、左肩关节喙突下滑囊及肱二头肌长头腱周围积液、左肩关节前上盂唇损伤、左肩关节周围软组织渗出性改变、颈椎间盘突出。

张玉明称，警方在医院垫付了2000元（人民币，下同，388新元）后再无下文，他上个月16日从骨科医院出院，找了派出所、公安局等多个部门讨要说法都未果。他说：“他们不承认打人，说那叫控制，最多给我1万元补偿。”

唐山市公安局宣传部门负责人10月曾告诉红星新闻，具体情况不太清楚，将核实此事，他们肯定以事实为依据，以法律为准绳来处理这个事，之后便无回音。

张玉明方面本月7日透露，当地派出所已与被打老人签订协议，甲方（唐山越河派出所）一次性补助9万元，此事彻底解决，乙方（老人）息诉罢访。

协议书写到，2019年9月15日22时许，开平公安分局按照唐山市公安局调度指令，对路南区“水云间”洗浴中心涉嫌卖淫嫖娼违法行为进行查处，民警在该洗浴中心西侧将在现场附近具有嫌疑的张玉明查控。后经调查核实，排除了张玉明涉嫌违法的嫌疑。事后张玉明因身体不适入院治疗。就此事张玉明及其亲属多次到越河派出所及上级公安机关反映医疗费、误工费等费用问题。

张玉明妻子对此说，现在即使这9万元不要了，她也要继续追究他们的法律责任。张妻也称，警方的协议中没有说清楚老头被打，只说查控，警方到现在也没有一句道歉。

唐山市公安局开平分局今天对此在微博上发通报称，承认此事为执法乌龙事件，并称局长张瑞明等专程前往张某明家中，就此向其郑重道歉。

通报称，根据上级指令，开平分局组织警力9月15日晚上10时对该市路南区一家涉嫌卖淫嫖娼的洗浴店突击清查，当场査获违法犯罪嫌疑人员15名，包括目前己批捕六人、取保候审两人、行政拘留七人。警方在行动过程中，误将张某明当做违法嫌疑人进行盘查控制，张玉明极力挣脱，办案民警采取了按头、压肩等约束性动作，并对其使用了警用催泪喷射器。在排除其违法嫌疑后，警方及时进行抚慰并送医治疗，后经多次致歉沟通达成谅解协议。

局长张瑞明也在通报中说，当局对这次误会使张玉明身心受到的伤害深感不安，对此事给张玉明一家带来的困扰深感负疚，谨再次代表警方表示诚挚歉意，愿意本着以人为本、实事求是的态度，继续与张玉明一家诚意沟通，妥善处理后续事宜，并依法依规承担应负的责任。他说，当局同时要对此事进行深刻反思，加强民警教育训练，坚决杜绝此类事件再次发生。