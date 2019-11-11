今年天猫双11成交破千亿仅用1小时3分

阿里巴巴未经审计的数据显示，1小时3分59秒，天猫双11全球狂欢节成交额（GMV）超过1000亿元。

据澎湃新闻报道，2018年天猫双11成交破千亿用时1时47分。2017年为了达到这一成绩，花了9时4秒。2016年完成千亿交易额则是在18点55分36秒，花费了18个小时。2015年交易额未过千亿。

据阿里巴巴方面披露的数据，过去两年，淘宝天猫的月度活跃用户增长了2.26亿，年度活跃消费者增长了2.08亿，新增用户中超过70%来自下沉市场。最新一季财报显示，淘宝已经拥有7.55亿活跃用户。