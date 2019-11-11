美国驻华大使：美国欢迎中国学生

美国驻华大使布兰斯塔德今天（11日）在《中国青年报》上发表题为《美国欢迎中国学生》的署名文章，表示希望中国留美学生能积极了解美国当地文化。

全文如下：

特朗普总统上月在白宫被问到美国是否欢迎中国学生以及中国学生是否可以获得赴美签证。总统的回答很直接：“我们拥有世界上最佳的大学体系……而它之所以伟大的其一原因是我们有大批来自中国的学生。……我们希望保持这样的状态。”

我们欢迎中国学生加入美国校园。美国学校因其充满活力的校园文化而蓬勃发展，它欢迎来自所有背景和所有国家的学生。从小型学院到大型大学，来自美国各地的学校管理者经常告诉我，他们重视中国学生的存在，中国学生的观点和精力帮助所有学生更加充分地参与教育。

我们关于学生签证的信息很明确，它没有变化。总统近期再次表示：我们欢迎所有合法的中国旅行者前往美国，包括学生和学者。北京的大使馆和全中国各地的美国领事馆中有尽职尽责的领事官根据具体情况裁定每一份签证申请。去年，美国教育机构里有36万名中国学生，比其他任何国家的学生都多。这清楚地表明美国高等教育是向中国学生开放的。

父母们经常问：“把我的孩子送去美国读书有什么价值？”

我告诉他们，在美国读书是你对你的教育以及对你孩子的教育能够做出的最好的投资。在美国读书让中国的年轻人做好准备，能在世界上最大的两个经济体中施展才华。当你在全球经济中寻找工作时，这是一种绝佳的优势。他们在两个国家以及两种文化中都变得从容自如。他们学着去进行批判性和独立的思考。在美国，中国学生可以在结交来自世界各地的朋友时提高他们的英文水平。

最后，我再谈个问题：中国学生要做什么才能在美国获得成功？

我要从我的亲身经历中举个例子。作为美国大使来到中国的两年间，我尽可能地抽出时间去拜访中国的人民，去了解你们的生活。除了对中国主要城市的常规访问，我还有幸去参观过中国的许多自然风光和历史名胜，从哈尔滨的冰雕节到桂林的水稻梯田。朋友们教给我一点点中国书法和如何包饺子。虽然这不会让我成为一位专家或老北京，但这提高了我从事自身工作的能力，更好地向中国人民沟通美国的观点。

所以，我的建议是：当你来到我们的校园时，与当地人交朋友。加入一个校园俱乐部或在当地社区当志愿者。放下你的手机，阅读我们的报纸或社交媒体动态消息——即使你不同意你读到的内容。形成有力的见解。了解你的教授。看看你是否可以邀请一位美国朋友假期来中国拜访你。试试只收看美国电视节目来完善你的英语水平。

这并不容易。在两种文化之间建立桥梁并不容易。但这值得付出额外的努力。我相信，那些选择在美国学习并充分参与美国生活的人们将提升自身的事业前景，为中国的持续发展作出贡献，并加强美中关系。

美国驻中国大使 泰里·布兰斯塔德