韩国瑜谈国政配：无论有多少扭曲 会坚定走下去

由国民党提名的台湾总统参选人韩国瑜今天（11日）宣布，前行政院长张善政担任他的副手，国政配正式成形。韩国瑜说，张善政跟他一样热爱“中华民国”，一样担心台湾前途与未来，很期望这是一场干净、磊落及无私的选战，他们也已经可以判断这场选战不管前面有多少炮火、炸弹以及路程有多少扭曲，他们会坚定走下去。

综合《联合报》和中时电子报报道，韩国瑜说，感谢张善政同意出任搭档竞选副总统，张善政的学历和经历横跨很多领域，担任过科技部部长、行政院长、副院长、政务委员以及企业界重要的职务。

韩国瑜也说，张善政的的价值观关比较淡泊，是个快乐的农夫，今天从他身上可以看得到一步一脚印，很认真在他的人生旅途上贡献，不管是产官学都有卓越的表现。

韩国瑜认为，台湾民主政治这几年，扭曲抹黑得非常厉害，国政配的组合就是希望呈现给民众一个选择，如果台湾人民愿意把选票投给他们，他们一定会一本初衷，认真为人民来打拼，这是他们许下最神圣的诺言。

另一方面，有消息人士透露，韩国瑜的首选并不是张善政，而是前新北市长朱立伦。不过，朱立伦始终没有松口回应韩国瑜的期许，而韩国瑜在别无他法下，最后只能选择张善政担任副手。

内幕消息也披露，韩国瑜始终锁定朱立伦，两人之前曾经在台北和高雄面对面商谈，而且是单独面对面，幕僚都不能在场，而居间促成两人会面的关键是连战。

连战早前邀请朱立伦参加11月8日的退将联谊会，而朱立伦利用这个机会，主动拜访连战。连战当面邀请朱立伦担任韩国瑜竞选总部主委，朱立伦当场允诺，促成后续的韩朱会。

消息人士也透露，即使在宣布前一刻，韩国瑜都不放弃机会，甚至愿意让朱立伦以副总统身份兼任行政院长。不过，韩朱两人已达成一定默契，而且韩国瑜告诉幕僚，两人关系不错。