韩国瑜宣布副手为张善政 形成“国政配”

台湾在野国民党总统候选人韩国瑜今天（11月11日）上午正式宣布，行政院前院长、国政顾问团总召集人张善政担任他的副手搭档，强调“国政配”的共同理念是莫忘世上苦人多。

韩国瑜说，他和张善政都热爱“中华民国”，也都担忧“中华民国”的前途，他们希望“国政配”呈现给人民一个选择，未来也将一本初衷为台湾人民打拼，也期待2020总统大选是一场干净、磊落及无私的选战，不管前面有多少砲火、炸弹以及路程有多少扭曲，一定会坚定走下去。

韩国瑜在介绍张善政的学经历时特别指出，张善政的价值观与人生观和他很接近，“一个卖菜、一个种菜，都与土地有关”。张善政卸任后在花莲种菜。

韩国瑜提到，他最早和张善政接触是在他担任台北农产运销公司总经理，当时担任行政院长的张善政凌晨3时来视察，没有任何架子就换上雨鞋，后来在小会客室一起吃个烧饼油条，让他对张一直很景仰，也对张关心庶民留下深刻的印象，他们的共同理念就是为台湾人民打拼。

他说，在考量副手的过程，张一直都是他的首选，不是考量选票，而是考量未来的分工，因为总统负责两岸、国防和外交，主管“台湾安全”，张的科技背景有助兴利，负责“人民有钱”，未来一定是最忙碌的副总统，非备位元首。

韩国瑜说，在考量副手的过程，张善政一直都是他的首选，不是考量选票，而是考量未来的分工。（黄顺杰摄）

张善政说到，自己无党无派，希望能陪韩把台湾回归善良政治的本质。他批评民进党的蔡英文政府施政无能、债留字孙，下架总统蔡英文是许多人的愿望，他希望运用自己的背景科技兴国，带动台湾转型，改善经济。

曾批评副总统一职是“花瓶”深宫怨妇“的张善政指出，他这段时间与韩国瑜共事后相信，未来若出任副总统将能协助落实顾问团的政见。（黄顺杰摄）

韩张两人今天皆穿着白衬衫，看起来相当有默契。“国政配”也让人联想到已故总统蒋经国与有工程背景的行政院长孙运璿的组合。

记者会最后在韩张振臂率众人高喊“国政领航、台湾起飞”和“台湾安全，人民有钱”中结束。