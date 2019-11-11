深圳官方谈经济增速：要正心态 更要燃状态

中国深圳今年前三季度经济增放缓至几十年来最低水平。深圳官方为此发文称，关于增速，要正心态，更要燃状态。

中国深圳市互联网信息办公室今天（11日）在微信发文说到，在中美贸易摩擦深刻影响、国际经济形势整体放缓、国内经济下行压力加大的大环境下，以高度开放为特征的深圳经济一时脚步放慢也是意料之中。

文章提到，风物长宜放眼量，改革发展是一场马拉松，短期数据好，不值得骄傲，短期数据不太理想，也不必着慌，并称要想长久领先，历史耐心很关键。

《南华早报》上周报道，官方数据显示，深圳今年前三季度经济同比增长6.6%。这是深圳1979年成为经济特区后所创下的最低增速。

报道称，深圳并没有单一公布第三季的经济增长幅度，不过深圳早前在今年上半年取得7.4％的增长，意味着深圳在第三季度的增长急剧减速。深圳首三季经济增速放缓是受到私人投资增长大跌的影响，深圳市统计局的数据显示，当地1月至9月的同比增长为3.0%，而今年上半年的则是12.3%。

深圳市互联网信息办公室在文章中指出，深圳经济基本面依然良好，第三季6.6%增速分别比全国和全省高0.4和0.2个百分点，而且深圳经济的体量和总盘子较大，城市面积在一线城市中排在最尾，所以这个增长含金量非常高。

文章提到，深圳已形成经济增量以战略性新兴产业、工业以先进制造业、三产以现代服务业等“三个为主”的产业结构，实现了向梯次型现代产业体系的跃升。

文章还谈到，建设中国特色社会主义先行示范区，绝非一条鲜花和掌声铺就的坦途。这注定是一场艰难却伟大的世界发展竞赛，拼实力、拼制度、拼道路，更拼文化、拼精神状态。