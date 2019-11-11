逾八成全球投资者拟在未来一年增持中国投资

环球资产管理公司景顺（Invesco）经济学人智库（Economist Intelligence Unit，EIU）周一发表调查显示，尽管贸易形势不明朗，但仍有逾八成的全球投资者计划在未来12个月内，大幅或适度增加对中国的投资配置。

据路透社报道，调查并指，仅4%受访投资者计划减少在中国的投资。

“中国经济的蓬勃增长和持续致力放宽市场准入，对国内及全球投资者而言，是一个重要且愈来愈具吸引力的机会。”景顺总裁兼首席执行官Marty Flanagan称。

该份名为《中国投资定位》（China Position）的调查报告访问了北美、亚太区以及欧洲、中东及非洲地区在内的411名资产所有人及专业投资者，他们所管理的资产规模从5亿美元至超过100亿美元不等。

调查结果显示，近90%的受访者对中国有“专门的投资配置”。这里的“专门”指的是那些只针对中国的投资，而不是更广泛的地区或新兴市场等其他类别的投资，或包括通过管理基金、ETF（交易型开放式指数基金）或其他投资工具对股票、固定收益或另类资产进行具体配置。

在其他没有对中国专门配置的10%受访者中，约三分之二表示仍会通过全球、亚洲或新兴市场货币篮子投资中国。这些没有就中国有专门配置的机构受访者表示，在中国面临的最大挑战是“境外投资者金融系统缺乏透明度”（39.5%）。

拥有专门中国配置的调查受访者对其维持配置设置了多个目标。首要目标是“投资组合多元化”（87%），其次是“为内部团队获取经验”（69%），之后是“寻求超额回报”（62%）。当问及这些目标是否已经实现， 77%表示目标已实现，而21%表示言之过早及1%表示目标尚未实现。

此外，调查受访者对全球经济前景仍持乐观态度，对中国经济前景更为看好。约三分之二的受访者认为，未来12个月的全球经济状况将好于当前，近四分之三的受访者认为，中国的经济状况将会更好。

调查并显示，股票是最受机构投资者欢迎的资产类别，其中超过三分之二直接配置中国A股在岸股票市场（北美高达82%），以及逾半数直接配置中国H股离岸股票市场（亚太区达80%）。

在未来12个月内，52%的受访者表示，他们预期将会增加在岸中国股票的配置，这是所有中国资产类别中占比最高的。