胡锡进：坚决支持港警开枪击倒围攻他的暴徒

香港今天（11日）的“三罢”活动早上发生警员开枪事件，在西湾河的冲突中，一名21岁男子被实弹击中，目前仍在医院。中国大陆《环球时报》总编辑胡锡进下午发微博表示，坚决支持港警开枪击倒围攻他的暴徒。

胡锡进的全文如下：

老胡作为一名媒体人，坚决支持这名港警开枪击倒围攻他的暴徒。

今天早上香港激进示威者在全城设置路障，破坏地铁，强行制造全程“三罢”，并与警察激烈冲突。他们已成赤裸裸的暴徒。

这名警察一人面对多名暴徒，面临被夺枪、遭暴打的威胁。他显然在警告那名有夺枪动作的黑衣蒙面暴徒不得靠近，但后者无视警告。警察开枪回击了现场暴徒的围攻，也向香港其他暴徒发出明确信号，他们围攻警察是要承担包括被现场击毙等各种法律风险的。

香港当地一些媒体和西方媒体把今天的报道焦点全都集中在这名警察开枪上，淡化暴徒的违法犯罪恶行。这样的舆论引导令人感到恶心。

老胡要对香港的警察说，什么都不用怕，坚决依法捍卫香港的法治秩序，强起来，硬起来。你们战斗在一线，但你们一点都不孤独。你们的身后不仅有爱国爱港的广大香港民众和全国民众，更有国家的武警部队和解放军驻港部队，在必要时他们随时可以按照基本法规定进入香港直接增援你们。暴徒翻不了天。西方势力在香港同样翻不了天，香港的天与地不是他们的。