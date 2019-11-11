辽宁省委书记带团访问朝鲜四天

辽宁省委书记陈求发11月6日至9日率团访问朝鲜，访朝期间，陈求发会见了朝鲜劳动党中央副委员长、国际部部长李洙墉，以及朝鲜对外经济相金英才。

据《沈阳日报》报道，应朝鲜劳动党平安北道委员会邀请，以省委书记陈求发为团长的中共辽宁省委友好代表团访问朝鲜，旨在落实两党两国最高领导人重要共识，深化辽宁省与朝鲜交流合作。

访朝期间，陈求发会见了朝鲜劳动党中央副委员长、国际部部长李洙墉。陈求发指出，一直以来，辽宁省与朝鲜人员往来频繁，交流合作顺畅。今年是中朝建交70周年，辽宁省将和朝鲜有关方面共同努力，落实好两党两国最高领导人重要共识，为推动新时代中朝关系新发展作出新贡献。

李洙墉表示，辽宁省在发展朝中友好关系中发挥着重要作用，希望与辽宁省继续加深友谊、加强合作。

陈求发还朝鲜对外经济相金英才会面，并就发展辽宁省与朝鲜相关领域交流合作提出四点建议，一是继续加强人员和贸易往来，二是推进农业交流合作，三是加强民生领域交流，四是积极开展旅游合作。

金英才完全赞同这四点建议，希望双方进一步扩大在农业、卫生保健和旅游等方面的交流合作。

代表团11月7日还专程赶赴朝鲜开城市中国人民志愿军烈士陵园举行祭扫活动。

此外，代表团还参观考察了平壤万景台金日成故居、平壤外国语大学、新义州化妆品厂和新义州本部幼儿园等，见证了丹东市同新义州市签署传染病防控工作交流协作机制协议书。