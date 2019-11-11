林郑：暴力行为一定不会争取到政治诉求

香港示威活动今天（11日）升级，特首林郑月娥傍晚警告，暴力行为不会得逞，一定不会争取到政治诉求。

综合香港《明报》、香港01、《星岛日报》和香港电台报道，林郑月娥今天傍晚6时在行政长官办公室地下室临时召开记者会。

林郑月娥说，激进网民发起三罢让香港受暴力冲击影响，包括堵路、纵火等，肆无忌惮破坏社会秩序，令社会人心惶惶，批评广泛的暴力行为必须受全社会谴责。

对于有不同政见的市民今天被火烧，林郑回应时谴责这种行为远超出争取诉求的范围，与市民为敌，令人心虚怯，并称网上谣言四起，市民应留意港府的公布澄清。

林郑还强调，暴力不能解决问题，暴力只会衍生更大的暴力，持续升级的暴力会发生悲剧，相信香港没有任何人再想看到悲剧发生。

有记者向林郑提问，今早中枪示威者事发时没有攻击警员，加上警方昨天在示威现场向记者发射催泪弹，港府是否在纵容警方滥用暴力。

林郑回应时说，留意到警方已在记者会中详细交代有关问题，也明白社会关注此事，并称她下午已和警务处副处长邓炳强了解过，重申警方认同有交通​​警驾电单车冲向人群事件严重，该交通警已经休假。

林郑也被问及，是否为周五过世的科技大学学生周梓乐伸张正义，调查真相。林郑回说，自己与不少人一样，对于周梓乐的死感伤心、难过，完全支持要就事件找出真相。不过，此案涉及死亡事件，已有既定程序即死因耹讯处理。林郑强调，港府必定会全面配合，重申“悲剧一宗我都不想看到发生”。

至于有警员称要为周梓乐死亡开香槟庆祝，以及今天出现交通警撞人情况，是否认同警员已经失控。林郑回答，警方执法过程中若有不适当会作出批评，就当日警员的“开香槟庆祝”言论，她同样觉得不适当，而警队已作训斥，但个别警员言语的说话，引伸为警队失控这说法她强调不能接受，因3万名警员是维持治安的重要支柱。

有网民发起今天在香港再度举行三罢（罢工、罢课、罢市），香港多个地区今早开始就出现冲突，一名警员在西湾河使用实弹开枪，21岁周姓学生中弹受伤后送院抢救，医护人员据悉已经将子弹取出。警方随后解释，警员是受到示威者威胁下才决定开枪。

随后，一名绿衣男子中午12时许在马鞍山海柏花园一条行人天桥因政见不同，与在场的人口角，突然被人淋泼易燃液体及点火，导致全身着火。

这名男子事后被送院治理，情况危殆。据了解，烧伤男子在沙田威尔斯医院加护病房留院，正插喉等待医生评估烧伤情况。香港警方称，目前未逮捕任何人。

香港科技大学22岁学生周梓乐上周一（4日）在参加示威时坠楼，住院五天后在8日宣告不治，香港多个地点随后举行悼念与示威活动。科大昨天宣布，由于校园上星期五被大规模恶意破坏，多处地方损毁及大面积涂污，加上修复工程耗时，取消今天所有的课程。

除此之外，香港中文大学、香港大学、浸会大学、树仁大学、教育大学、公开大学、城市大学和恒生大学也宣布今天停课，教育大学则取消原定今天举行的所有考试。