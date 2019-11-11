去年杀23岁浙大毕业生被判死刑 被告上诉被法院驳回

中国一名23岁浙江大学毕业生去年在杭州被人杀害，被告被法庭判处死刑后提出上诉，今天（11日）被法院驳回。

综合新华社和《新京报》报道，遇害的浙大女毕业生谭英（化名）事发前从英国留学归来，去年11月13日在杭州西湖景区莲花峰游玩时失联，后证实被人杀害。24岁的被告熊志城熊志城在案发后欲自杀未果，11月17日被捕，并在今年7月26日在一审被判处死刑，之后提出上诉。

浙江省高级人民法院今天以不公开审理的方式，对案件作出二审判决。浙江高院最终裁定驳回上诉，维持原判，判处被告人熊志城死刑，剥夺政治权利终身。

二审审理查明，熊志城因无力偿还赌博所欠债务产生厌世情绪，2018年11月10日至12日多次到杭州西湖风景名胜区飞来峰景区游荡并寻找作案对象，11月13日上午10时40分许，熊志城第四次进入飞来峰景区，当日12时许，在莲花峰山顶附近遇见独自游玩的23岁女青年谭某某，即持刀连续捅刺被害人胸腹部数刀，并将其推下悬崖。熊志城后来见谭某某还未死亡，又继续行凶，并持刀强行对其实施猥亵后将其当场杀死。

合议庭进行评议后，经审判委员会讨论认为，熊志城故意非法剥夺他人生命，其行为已构成故意杀人罪；熊志城还使用暴力猥亵他人，其行为又构成强制猥亵罪，依法应予并罚。熊志城犯罪动机极其卑劣，手段极其凶残，后果极其严重，社会危害性极大，依法应予严惩。熊志城及其辩护人要求从轻改判的理由不能成立，不予采纳；出庭检察员、诉讼代理人建议驳回上诉、维持原判的意见，应予采纳。