香港街头抗争越演越烈 国民党：深感忧虑

香港示威今天（11日）升级，国民党轮值发言人黄心华说，国民党对于香港街头抗争活动越演越烈，甚至发生示威者泼酸伤及路过学生、以及警察开枪等流血事件，深感忧虑。

据台湾《自由时报》报道，黄心华说，国民党绝不乐见香港街头暴力事件持续，也不希望香港的社会秩序及港人的日常生活受到严重冲击，呼吁港府与示威民众能够保持冷静，以理性沟通建立良性互动，同时也期盼蔡英文政府能够拿出实际有效的方案，确保在港生活的台生、台商的人身安全。

国民党也呼吁中国大陆当局、港府及示威团体能够持续协商对话，共同找出让社会回复稳定及恢复正常秩序的解方，也期盼香港能够重新展现过往的经济荣景，让港民都能远离矛盾及焦虑的心情，重拾安心生活、安居乐业。

另一方面，台湾总统蔡英文早前在面簿上回应香港今天爆发的示威活动时说，政府不该对手无寸铁的人民开枪，开枪只会恶化问题。

蔡英文认为，北京和港府该回应香港人民的，不是子弹，而是对民主自由的承诺。

她说，这段时间发生在香港的事件，让人非常遗憾，并呼吁香港政府，对话才能解决问题，认真看待香港人民对自由民主的渴望并具体回应，才是回复稳定与秩序的唯一道路。

蔡英文也写到，衷心期盼台湾对民主自由的坚持，能成为香港的座标。