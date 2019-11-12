习近平访希腊：中国绝不会搞国强必霸

中国国家主席习近平昨天（11日）与希腊总统帕夫洛普洛斯会谈时表明，中国绝不会搞国强必霸，也不认同你输我赢的零和游戏，因为中国人从来没有这种文化基因，也没有这种野心。

据新华社报道，前天抵达希腊进行国事访问的习近平在首都雅典与帕夫洛普洛斯同意巩固政治互信，深化务实合作，促进文明对话，为推动构建人类命运共同体贡献东西方文明古国的智慧。

习近平强调，要共建“一带一路”，将中欧陆海快线建成中欧货物运输和互联互通的重要通道。中国愿同希腊一道，推动中国同中东欧国家合作及中欧整体关系的发展。

习近平也说，人类应该秉持和追求高尚的情操，而不是奉行利己主义，一味追逐赤裸裸的利益。中希都支持文明交流互鉴，反对文明冲突谬论。

帕夫洛普洛斯说，希腊坚决反对所谓“文明冲突论”，一个国家用“文明冲突论”来制定国家政策将是十分荒谬和非常有害的，并称中国也有力地回击了“文明冲突论”和“国强必霸论”。他也说，希腊将积极同中国共建“一带一路”。

习近平当天也与夫人彭丽媛参观希腊最大的港口、位于雅典西南约10公里处的比雷埃夫斯港。

中远海运集团2016年成功中标比雷埃夫斯港港务局私有化项目，正式成为港务局控股股东并接手运营管理。

另据路透社报道，中希两国当天也同意推动中远海运向比雷埃夫斯港的6亿欧元（9亿新元）注资项目。这也是两国签署的16项贸易协议的一部分。