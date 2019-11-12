香港网民再号召三罢 中大城大出现示威

继昨天（11日）的三罢（罢工、罢课及罢市）后，有香港网民在多个网上群组号召三罢，其中今天清晨继续在十八区采取行动，预料又将重施故技阻碍他人上班及上学。香港两所大学中文大学和城市大学今天已出现示威。

一辆汽车昨晚在香港将军澳示威中被烧毁。（路透社）

据香港《星岛日报》报道，有网民更呼吁乘坐港铁的示威者逼爆车厢阻开车，务求瘫痪铁路交通，警方与相关部门已密切留意情况，严阵以待。

在Telegram社交群组“二百万三罢联合阵线”和连登讨论区内，有网民发布画上手枪图案的文宣，表示今早6时半继续塞。另一网上广泛流传讯息则称，会在同一时间发动全港破晓行动，相信有意继续在各区堵路和破坏港铁站设施。

有网民则发动无限期瘫痪地铁行动，建议由早上6时15分至30分登上列车，之后一直不下车，直至早上10时30分方止，若有大批示威者逼爆车厢，将令上班和上学市民长时间等待才能登上列车。此外，也有人建议示威者以同一方法逼爆巴士和拒绝下车，又强调此举是低风险抗争。

另外，有人呼吁各界别行业采取不同罢工方式，例如建议教师入课室不教书，或改变课堂内容为公民教育课；制造业雇员应按章工作及拒绝加班，并参与业界主办的游行示威；合约制公务员应集体不接听电话，办公楼同事集体不处理文件等等。

强逼三罢以外，有网民发动今天下午4时30分“九龙塘中学生反打压人链”活动，以及晚上7时在葵涌广场对开空地举行“葵涌和你唱”，晚上8时则在沙田新城市广场中庭发起“沙田纪念孙中山快闪”。报道称，虽然有关活动看似和理非，但根据过往类似活动的经验，不排除有激进示威者借机破坏商店、港铁站设施和政府部门等，据悉警方将继续部署重兵应对。

另据香港01、《明报》和路透社报道，当地巴士公司新巴城巴今天公布，一条路线目前暂停服务，另外70多条日间路线及15条通宵路线需改道。另一家巴士公司九巴也宣布，因应各区交通情况，共有10条路线暂停服务。

港铁在应用程序上发布消息称，东涌、葵芳等港铁站关闭或暂停服务，部分地铁和轻轨线也受到干扰。

香港城市大学学生媒体“城市广播”称，早上近7时30分，大批防暴警于歌和老街一带发射催泪弹，随后向城大宿舍发射超过五枚催泪弹，并多次进入城大校园范围。至近8时30分，防暴警暂时撤离。

据《明报》引述“城市广播”视频称，有黑衣人当时在掘砖堵路，警方其后施放催泪弹，当时仍有车辆在马路驶过。

香港警方解释，有激进示威者自今早7时起聚集于一条通往九龙塘城市大学宿舍的行人天桥，从高处向地面投掷砖头等硬物，并在歌和老街和达之路交界，以砖头、木板及铁栏等杂物堵塞多条行车线。警方正在附近一带驱散，期间施放多枚催泪烟。

警方也说，由于相关马路被堵塞，现场交通严重堵塞，呼吁驾驶者及外出的市民留意最新交通情况。

一群示威者也在中文大学校园内示威，有示威者搬移足球门柱，并破坏车子。