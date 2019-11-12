韩阵营筹备张善政访美 预计12月成行

国政配正式成形，韩国瑜阵营正紧密筹备副手张善政的访美之行，预计12月成行，并朝前进华府为目标规划。如果成行，不排除拜会美方重要行政部门，与政要与华府智库交换意见。

韩国瑜昨天（11日）在《联合报》专访中透露，他看好张善政的留美背景，正在规划除了夫人李佳芬访美，张善政也有访美行，两人分进合击拜访政界及侨界，全力争取支持。

韩国瑜说，张善政本身有留美背景，将来对美国方面的一些拜访活动，一定可以做得非常顺畅，他深具信心。至于访美行程，他们现在正在计画，但还没成熟不敢讲太满，不过希望可以成行。

韩国瑜还说到，张善政在台湾政坛是少数具有高科技背景，同时跨足产官学的人才，张将来不管是跟青年对话、将科技融入公部门服务以及拉抬高科技产业，一定都会造成很大的回响。如果他们能当选，也将成立“中华民国主权基金”，不仅能嘉惠产业也能帮助很多青年朋友。

韩国瑜形容，他跟张善政的搭配是“蒋经国＋孙运璿”，一个接地气一个具专业性，互补性强，两人未来将朝向区域性分工，以“北善政、南国瑜”为基准。张善政说，区域性就近方便，所以会偏重北部地区，在专业方面则以科技圈（北部和新竹产业及科技园区）、产业圈、年轻人与学校为主。

马英九第一次竞选总统时，副手萧万长2007年代替他访美，访问对象包括美国布什政府官员、两党总统参选人亚太政策顾问、商界人士，以及美国国会成员，萧当时在华府国会穿梭行走超过2万步，一天之内见到了42位美国国会议员，其中拜会18位参议员更创下了台湾政治人物的纪录。

这次总统大选，蓝绿竞争激烈，民进党的蔡赖配尚未正式宣布，但赖清德10月中旬先行访美出席华府蔡英文总统连任造势大会，为蔡英文拉票，但考量行程简单化，没有安排拜会美方政要与华府智库。国民党积极准备重返执政，也争取美方支持，在国政配亮相后，韩阵营紧锣密鼓筹备张善政访美行，并列为最高机密。