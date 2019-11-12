宋楚瑜再征总统大选 王金平无门票决定退出

曾多次强调“跟着因缘走”的台湾前立法院长王金平，因未能争取到在野党亲民党的参选门票，今正式宣布不参加明年的总统大选。王金平也透露，亲民党主席宋楚瑜将五度出征，投入选战。

王金平今早在立法院办公室召开临时记者会，宣布不参选的决定。

根据台湾选举规定，总统参选人可以无党籍身份进行参选连署，或透过政党推荐提名，直接参选。除了执政的民进党和最大在野党国民党，偏蓝的亲民党以及属泛绿阵营的时代力量均有推荐提名权。王金平今年中因不满国民党的党内总统初选规则，而拒绝参选。

王金平今早受访时证实，亲民党昨天开会后拍板，确定宋楚瑜将再次亲征总统大选。这意味着王金平无法取得亲民党的参选门票。

据台湾媒体报道，亲民党明天将举行“全国委员会议”，宋楚瑜届时料宣布参选决定。

王金平声明全文

早安，大家好。

谢谢大家，来到这里。

很遗憾，在参选总统的路上，金平没有取得最后的机会。要跟支持我的朋友们说一声，歹势，谢谢您们一直在我身旁，一路相挺，也万分感谢那些不可计数、默默地期待、关心并盼望我参选的国人。虽感遗憾，但我要说的是，今天并非是结束，而是迈入我人生的下一阶段，继续奉献让台湾更好。不参选，我的责任更大; 我将以一个选民的身份，把我一生对台湾的心心念念，以不同的方式扩散、分享出去，也以不同的角色，带着我的人生历练及经验，继续为人民社会服务。

八个月前，金平宣布投入中华民国109年总统大选。那个时候，金平决定站出来，是希望有机会，为纷乱的台湾带来一种更宽广、更和谐包容的思维，因为我真的不忍心看到，台湾因为持续的政治对立、统独意识的操弄、国家发展的迟滞、及各种社会议题所造成的撕裂等种种原因，走入一个令人哀伤的未来，给下一代孩子们一个黑白的明天。

八个月过去，有机会参与总统大选的阵营厮杀激烈，成天充斥着假议题、政策未明的撒钱、喷口水说彼此、以及空洞的谎言，似乎只剩选举的口号满天飞，台湾一直在内耗，台湾人也一直活在被操弄的恐惧中。没有人告诉我们要带大家走去哪里，在中美既斗争又合作的博奕中，两强只有永久的利益，在只有永远的利益，没有永远的敌人下，固本强台的生存发展方案，和陆友美的生存机会在哪里？

身为一个选民，也是一个深入参与且见证台湾民主政治发展过程的政治人物，金平想要跟大家讲，为了台湾好，政治人物们别再贩卖「否定甲就要选民支持乙」的恐惧。比如：把恐惧中共不断极大化，这不是台湾的路; 把讨厌民进党再极大化，台湾也不会变好。要胸怀台湾这块土地、中华民国这个国家，把我们2300万的乡亲放在心上，看清楚目标，稳健的走，才是台湾的方向。创造一个彼此包容理解的台湾，中道不二的台湾步伐，才是我们永续发展的希望。

离大选剩下六十天，说长不长，说短不短。选举结果出炉，终究有人会当选。身为选民，我们可以什么事情都不做，就像过去一样; 也可以认真思考这些话之后，作出对的选择，这几年公民运动的盛行，足以证明每个人都能成为推动改变的那股力量。

再次呼吁，多元、包容的价值才应是台湾的主流，两岸和平及经济发展才是国家前进的硬道理，而追求社会平衡及公道才是我们共同的心声。金平虽然没办法参选，但是我衷心的盼望，选举别再用恐吓、利诱、练肖话来决定台湾的未来，希望所有候选人们可以回头是岸、改弦易彻，许台湾人一个彩色的未来。

而今后，我也会不浪费过去44年来为人民服务所累积的经验与历练，继续在不同的位置，以不同方式把我的爱奉献给台湾。

最后，感谢所有媒体界的朋友们，长期以来对我的友善，不分晨昏、不分地域辛苦地来采访我，谢谢。