据报台民航拒延长明年春节加班机执行时间

中国大陆媒体报道，台湾民航局拒绝了在春节期间安排春节加班机的要求。

据《中国日报》官方微博12日的报道，该媒体记者从海峡两岸航空运输交流委员会了解到，应在大陆的台湾人以及部分航空业者的要求，大陆民航业务技术人员多次就适当延长2020年春节加班机的执行时间与台方沟通，便利两岸航空业者自2020年1月4日至2月15日期间安排春节加班机，满足台湾人返乡需求。目前，台民航主管方面已明确表示拒绝。

报导未提及台湾民航局拒绝的理由。

另据台湾《联合报》报道，为鼓励在大陆工作、生活的台湾民众明年1月11日大选能回台投票，大陆的全国台湾同胞投资企业联谊会（台企联）曾表示，成功协调两岸12家航空公司，于投票日前两周起推出超优惠返台机票，大陆部分航点返台来回机票甚至不到新台币5000元（223.77新币）。

根据台企联公布的方案，若是一次往返机票，去程限定为今年12月27日至明年1月11日12时期间，从大陆乘机返台；回程为明年1月12日（含）至1月25日期间乘机回陆。亦即，投票日当天必须在台湾。

若搭配春节返台的两次往返机票，多家陆籍航空公司从上海、杭州、天津等热门航点返台机票票价，也只需人民币3600元（699.46新币）。往年春节期间上海往返台北机票至少要台币两万元左右。

台湾民航局拒绝延长明年春节加班机的执行时间，将让大陆航空公司难以提供更多航班，让在大陆的台湾民众以前述优惠机票返台投票。