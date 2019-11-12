中国今年前十个月进出口总额达25.63万亿人民币（下同，4.98亿新元），从前八个月看，中国出口增速高于全球主要经济体平均增速。

据央视新闻客户端报道，中国商务部昨天发出消息，中国1-10月进出口总额25.63万亿元，增长2.4%。其中，出口13.99万亿元，增长4.9%；进口11.64万亿元，微降0.4%；贸易顺差2.35万亿元，扩大42.3%。

从国际比较看，根据世贸组织最新数据，前八个月，中国进出口增速高于全球主要经济体平均增速。

国际市场布局优化，与“一带一路”沿线国家进出口增长9.4%，占比较2013年提升4.1个百分点至29.1%。

中国国内区域布局优化，中西部地区出口增长13.8%，高于整体出口8.9个百分点，占比较去年同期提高1.4个百分点至18.1%。商品结构不断优化，机电产品出口占比达58.3%。其中，集成电路、光伏、挖掘机、医疗器械等高质量、高技术、高附加值产品出口保持快速增长。

七大类劳动密集型产品出口增长6.1%。其中，玩具、纺织、鞋类分别增长32.2%、5.5%和5.4%。经营主体持续优化，民营企业出口增长12.8%，占比提高3.6个百分点至51.3%，拉动出口增长6.2个百分点。贸易结构进一步优化，一般贸易出口增长8.5%，占比较去年同期提高1.9个百分点至58.2%，对出口增长的贡献率达97.6%。

报道指出，新一轮改革开放为外贸发展注入新活力，第二届中国国际进口博览会的举办，简政放权深入推进，政策红利逐步释放，营商环境持续改善，企业政策获得感增强。

问卷调查显示，70%以上的企业对稳外贸政策落实情况总体满意。