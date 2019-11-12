代韩国瑜访美？张善政：还要衡量

国民党总统参选人韩国瑜昨天（11日）接受媒体专访透露，除了规划妻子李佳芬访美，副手张善政也有访美行，两人分进合击拜访政界及侨界。张善政今天受访表示，还在规划，还没百分之百确定，因为要考量到12月选情吃紧，所以还要衡量。

据中时电子报报道，张善政表示，韩国瑜是说有这个可能性，目前还在规划，还没百分之百确定，如果说对选情有加分，那就要策略考虑，但也要考虑12月选情会吃紧，还要在台湾选情紧绷及美国行之间权衡。

至于会见什么人？张善政说，要见的人也还在规划中，若见到不太有意义的人也会有影响，所以还要权衡两边利害衝突，还在规划见侨界、政界、智库的可能像，更要兼顾台湾选举状况，还没约到对方前，不便讲要谈什么，看约到什么人才知道讲什么，佳芬的美国行也没取消，若他去也是额外加上去的行程。

张还强调，目前分工有原则，他着重在北部，韩国瑜则是南部，但也不一定，他会在产业、学术、科技圈多花时间，也会继续在中南部做学界座谈，他们各自分工，互不干涉，都透过幕僚把分工讲好。

媒体询问，韩国瑜12日没行程，有绿委指不认真。张善政笑说，他周末在南部跟学界餐叙座谈，也是不公开行程，若绿营没公开的行程，“是不是偷偷都去拔我的桩？”