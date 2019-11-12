现诋毁中国革命英烈方志敏信息 今日头条被约谈

今日头条站外搜索结果中因为出现诋毁中国革命英烈方志敏的不良信息，而被中国北京市互联网信息办公室约谈。

据北京网信办微信公众号“网信北京”发布的消息，北京市互联网信息办公室针对今日头条站外搜索结果中出现诋毁革命英烈方志敏的不良信息，约谈了今日头条相关负责人，并责令平台进行整改。

北京市网信办要求，今日头条要彻底清理相关信息，处罚有关责任人，健全内部机制，完善搜索功能，加强信息搜索服务管理，防止歪曲、丑化、亵渎、否定英雄烈士事迹和精神的信息传播。

今日头条相关负责人表示，将严格落实网信部门约谈要求，及时全面整改。

大白新闻报道，中国井冈山干部学院兼职教授、方志敏长孙方华清对此表示：“北京市网信办不仅政治站位旗帜鲜明，而且行动迅速，体现了首都网信监管部门履职的一种态度，我十分钦佩”。

据悉，方华清11月9日已正式委托北京蓝鹏律师事务所主任张起淮，将通过民事诉讼手段依法维护英烈英雄的名誉权、荣誉权等正当权利。方华清说：“一定要让诋毁英烈的行为付出代价。”

方华清10月23日反映称其在通过今日头条手机客户端查阅新闻时发现，首页搜索栏输入相应关键词，可以检索到大量污名化方志敏的文章。随后，他把相关证据转交江西省弋阳县（方志敏家乡）县委，也向江西省委宣传部反映情况。

方华清10月28日正式向江西省公安厅报案。