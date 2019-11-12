内蒙古自治区主席布小林赴鸿茅药业调研

中国内蒙古自治区党委副书记、政府主席布小林一行赴鸿茅药业调研。

据新华社报道，布小林一行11月8日赴鸿茅药业调研。布小林一行首先到鸿茅文化馆、国家级非遗鸿茅药酒配制技艺传习所调研。随后到新投产的鸿茅药酒GMP车间进行现场调研。

布小林勉励鸿茅药业：生产要保证质量，做经得起检验的好产品、好企业。布小林还对鸿茅药业创新研发的中药饮片项目表示了肯定，嘱咐道，要认真落实中共中央总书记习近平关于中医药工作的重要指示精神。

陪同布小林一行调研期间，鸿茅药业董事长鲍洪升进行汇报。他介绍，鸿茅药业一直把质量建设作为企业生命线，以“好药材、好工艺、高标准”为出发点，围绕中医药酒生产的标准化、现代化和品质提升做了大量工作，并导入了ISO9001国际质量管理体系，保障鸿茅药酒安全有效、质量稳定。

据新华社此前报道，中国广东医生谭秦东在2017年12月19日在网络上发表了一篇题为《中国神酒鸿毛药酒，来自天堂的毒药》（注：原文将“鸿茅”写成“鸿毛”）的文章，随后被内蒙古凉城警方以涉嫌损害商业声誉罪跨省抓捕。

凉城县公安局2018年1月2日立案，于1月10日对谭秦东采取刑事拘留强制措施，并在1月25日对其逮捕。

中国国家药品监督管理局2018年4月16日回应此案，责成鸿茅国药对近五年来各地监管部门处罚其虚假广告的原因及问题对社会作出解释。中国医师协会法律事务部同日发声明，表示愿为谭秦东医生提供法律援助，并呼吁防止将民事纠纷刑事化。

中国公安部2018年4月17日责成内蒙古公安机关对该事件开展核查工作。同日下午，内蒙古人民检察院发布通告，该案件事实不清、证据不足，指令凉城县人民检察院，将该案退回公安机关补充侦查并变更强制措施。谭秦东被取保候审。

谭秦东5月17日发表声明，其承认在标题用词上考虑不周，对鸿茅国药带来的影响表示歉意。随后，该公司回应称，向公安局撤回报案并向法院撤回侵权起诉。