中国外交部驻港公署：暴力必须制止 犯罪必须惩治

香港反修例风波持续并不断升级，昨天先后有交通警开枪击中示威者、并有持不同政见人士被淋易燃液体。

美国国务院、英国外交部，以及部分美英两国政治人物都分别表态，呼吁各方克制，谴责使用暴力。

据中国外交部驻香港公署消息，针对英美接连发表有关香港事务的言论，外交部驻港公署发言人表示强烈谴责和坚决反对，并认为是“颠倒黑白、不分是非”。

发言人指出，近日香港“黑衣”暴徒不断升级暴力行径，疯狂打砸抢烧，公然向运营的地铁车厢内投掷汽油弹，当街殴打、甚至活生生用汽油焚烧不同意见的普通市民，手段之残暴，和恐怖主义没有两样，远远超出“和平集会”、“言论自由”的范畴，已经远远超出人类文明和人性道德的底线。美英部分政客将警方正常执法、止暴制乱的努力与激进暴力分子丧心病狂、泯灭人性的暴行混为一谈，再次暴露了他们与违法暴徒内外勾结、沆瀣一气的真实嘴脸，必将遭到香港市民和国际社会的鞭挞。

发言人指出，暴力必须制止，犯罪必须惩治。他们再次敦促美英政客改变双重标准和霸权逻辑，停止阻挠特区政府团结香港各界止暴制乱，丢弃干预香港事务、趁火打劫的痴心妄想！同时也呼吁国际社会识破美英政客的谎言和用心，支持特区政府坚定不移制止和惩治暴力犯罪，坚决遏制“暴力病毒”肆虐蔓延。