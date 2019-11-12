香港弥敦道近50辆巴士被破坏

香港示威者今天（12日）继续发起“大三罢”，各区多处出现堵路，早上7时许，弥敦道近汇丰银行对出十字路口，有约50辆巴士被破坏及被放车胎气，全部停泊路面，部分被涂污。

据《星岛日报》报道，经过昨日示威后，在旺角亚皆老街一带路面仍留有大量杂物，有路段被胶带围起阻拦，车辆无法往弥敦道方向行驶。另外，多名自发市民、防暴警察及食环署人员开始清理亚皆老街上的杂物。有帮手清理的市民表示。

目前亚皆老街往大角咀和弥敦道往太子方向三条行车线仍堵塞，弥敦道往尖沙咀方向只有单线行驶，而亚皆老街往九龙城方向正常。