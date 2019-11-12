《新闻联播》首次披露四中全会精神中央宣讲团六成员

为推动学习宣传中共十九届四中全会精神，由中宣部同中央有关部门六位成员组成的中央宣讲团，从本月10日起赴中国各地进行宣讲。

根据微信公号“政知见”消息，昨天中国《新闻联播》首次披露了六位中央宣讲团成员。

他们分别是中共中央政治局委员、上海市委书记李强、中共中央政治局委员、天津市委书记李鸿忠、中央政法委秘书长陈一新、全国人大宪法法律委副主任委员沈春耀、中央政策研究室原副主任施芝鸿以及山西省委副书记、省长楼阳生。

十九届四中全会闭幕后，中央决定由中宣部会同中央有关部门组成中央宣讲团，主要由参加中共十九届四中全会文件起草工作的有关人员组成。10日起，宣讲团赴中国各地宣讲。其中，李强、李鸿忠和楼阳生分别在所在省（市）宣讲。陈一新去了湖北武汉，施芝鸿在河北，沈春耀在宁夏。

新华社报道，在赴地方宣讲前，中央宣讲团成员将学习领会习近平在四中全会上的讲话精神，学习领会全会精神及中央宣讲团动员会精神，根据全会《决定》、《党的十九届四中全会精神宣讲提纲》精心备课，起草撰写宣讲稿，为赴各地宣讲做好准备。

根据《新闻联播》报道，宣讲团成员在宣讲结束后还有其他活动。比如，李强在报告会后，与来自企业、机关、社区、农村、高校的基层代表座谈。李鸿忠在宣讲结束后和基层社区工作人员、高校师生等面对面畅谈交流。陈一新在武汉宣讲后，还到了华中地区最大的棚改回迁区域——武汉市青山区的青和居社区，与党员、群众代表交流。