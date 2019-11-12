中国最高检：对涉及民营企业的不平等规定一律依法予以废止

中国最高人民检察院官网消息，在昨天举办的“检察护航民企发展”主题检察开放日活动上，民营企业家就如何更好地服务保障民营经济发展，参加了活动和座谈。最高检党组书记、检察长张军主持座谈会时表示，将继续对司法解释进行全面清理，对涉及民营企业的不平等规定依法一律予以废止。

参加会议的包括全国人大代表曹宝华、周立成、徐晓、崔荣华，全国政协委员丁佐宏、王煜、严琦、欧宗荣、江浩然，全国工商联执委钟宝申、尉立东、林卫慈、钟飞、李健军、崔洪金，田宁、黎福超、刘远程、游洪涛等19位民营企业家。

全国人大代表蔡学恩、黎霞，中国社科院法学研究所研究员田禾等三位专家先后发言，就如何加强民营企业犯罪预防等问题，提出了60余条意见建议。

张军听后表示，对大家提出的问题最高检将认真研究解决，着手将促进实际问题解决转化为检察政策和规范性文件、司法解释。

张军指出，依法保障非公有制经济健康发展，不仅是检察机关贯彻落实党的十九届四中全会精神的一个重大课题，更是义不容辞的法律责任。要从坚持和完善社会主义基本经济制度、推动经济高质量发展出发，认真领会和落实“两个毫不动摇”“三个没有变”的战略部署，真正把平等保护民营企业作为检察工作服务大局的重要着力点，充分履行“四大检察”职责，依法保障和促进非公有制经济发展。

张军寄语民营企业，要重视依法经营，加强企业自律，这才是最智慧、最有效的法律保护。

全国政协副主席、全国工商联主席高云龙出席座谈会时指出，在中国共产党十九届四中全会闭幕和习近平主持召开民营企业座谈会一周年之际，最高检、全国工商联就服务保障民营企业发展进行交流，既是持续贯彻习近平总书记重要指示精神的联合行动，也是落实双方定期交流机制的重要体现。

高云龙表示，全国工商联将进一步加强与最高检的协调联动，坚持问题导向，联手同向发力，着力填补短板、改善弱项，通过长期努力、持续奋斗，力争从思想意识、观念传统上进行改变，切实服务保障好民营企业的高质量发展。

应邀参加活动的57名民营企业家昨天上午先后参观了最高检12309检察服务中心、人民检察博物馆、国家检察大数据中心、案件管理中心、检委会会议室等。

据悉，最高检在全国四级检察机关统一部署了这次主题检察开放日活动，据不完全统计，自8月中旬以来全国已有102位全国人大代表、3万余名民营企业家受邀走进检察机关参观、座谈。