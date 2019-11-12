中国外交部回应美英涉港言论：是非不分，别有用心

中国外交部发言人耿爽主持11月12日的例行记者会。

据《人民日报》报道，有记者提问，据报美国政府不具名高官11日称，美方谴责香港最新暴力事件中不合理使用致命武力的行为，香港警方和市民都有责任降低和避免暴力冲突。英国首相府敦促各方保持冷静和克制，英国首相支持和平抗议的权利，希香港当局找到解决问题的途径。中方对此有何回应？

耿爽回应称，对于香港昨天发生的蒙面人袭警被警察击中事件，香港特首和香港警方已经分别作出了回应。

耿爽说，“大家通过视频看得很清楚，暴徒袭警在先，警方完全是在依法处置，孰是孰非，一目了然。无论在世界任何国家，抢夺警察的枪械，攻击正在执法的警察，威胁正在执法警察的人身安全，都是不被允许的，都会受到警方的强力反制。你可以问问美国和英国的官员，这种事件发生在美国、英国时，他们的警察是如何处置的？”

耿爽还提到香港一男子被示威者淋浇易燃液体并将其点燃的事件。他说道：“同样是在昨天，在香港还发生了一起暴徒将一名公开表达反对意见的平民点燃的事件，这种令人发指的行为引起了广大香港市民的忧虑。如果美英等国真像他们所称的那样呼吁克制、反对暴力，他们为何不对这种攻击普通平民的行为予以严厉谴责？”

耿爽表示，发表上述言论的美国政府官员不具名，恐怕是自己都觉得不好意思具名发表这样的言论吧？美英此次的貌似公允再次暴露出他们的是非不分和伪善面目，他们的口头正义再次暴露出他们的双重标准和别有用心。

耿爽重申，“止暴制乱、恢复秩序是当前香港最重要的任务，是香港社会各界最广泛的共识、最强烈的呼声。中国中央政府坚定支持香港特区政府依法施政，支持香港警方严正执法、维护社会秩序和保护市民安全。香港事务纯属中国内政，任何外国政府、组织和个人都无权干预。我们敦促美、英等国切实尊重中国主权，在涉港问题上谨言慎行，停止以任何形式插手香港事务、干涉中国内政。”