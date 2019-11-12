港警中环发催泪弹 拘捕数人

继昨日（11日）早上，香港多区有示威者发起“三罢（罢工、罢课及罢市）”行动，增塞多区交通后，今日（12日）再有示威者发起堵塞交通行动，多区均有示威者堵路、阻塞交通。港警在各区多处派警员驻守。

综合香港01和香港电台报道，大批人士下午1时许由德辅道中沿毕打街，一直伸延至皇后大道中，估计现场人数约300人，部分人举起手，高叫“五大诉求、缺一不可”，有人以杂物设路障，有路障曾起火，消防员在场戒备。更有示威者向前冲向干诺道中警方防线。

示威人士占据毕打街和干诺道中一带的马路并高叫口号，有人在干诺道中用杂物筑路障、在马路上放钉子。

《明报》报道，防暴警察下午4时40分许，要求中环毕打街与德辅道中交界约百名于行人路围观市民散开不果，在群众无冲击情况下施放多枚催泪弹。

早些时候，一批示威者于大埔太和路用砖头等堵路，防暴警到场施放催泪弹。

示威者撑伞躲在燃烧的路上后面。（路透社）

另据路透社报道，在今天中环的示威中，有不少上班族加入其中。

在香港中环举行的示威游行中，上班族与民主抗议者一起参加游行。（路透社）

约有一千多名支持民主运动的抗议者在香港中环集结，其中许多人穿着办公室衣服并戴着口罩。

这些人士和港警对峙了约一小时后，开始离开。港警随后在毕打街朝着少数留在现场的示威人士发射催泪弹，并拘捕了至少12人。

参与集结的人士正逃离催泪瓦斯。（路透社）