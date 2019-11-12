北京市政协原副主席李士祥一审获刑十年

北京市政协原党组副书记、副主席李士祥因受贿罪被宣判获刑十年，其受贿金额达8819万元（人民币，下同，1712万新元）。

据《人民日报》报道，吉林省长春市中级人民法院今天上午对该案进行了公开宣判，对被告人李士祥以受贿罪判处有期徒刑十年，并处罚金600万元，对李士祥受贿所得财物予以追缴，上缴国库。李士祥当庭表示服从法院判决，不上诉。

经审理查明，2001年至2013年，被告人李士祥利用担任北京市朝阳区人民政府区长、中共北京市朝阳区委书记、中共北京市委常委、秘书长、北京市人民政府副市长等职务上的便利，为有关单位和个人在取得土地、推进拆迁、调整规划、项目推广、职务调整等事项上提供帮助，并利用职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为相关单位获取融资提供帮助，直接或通过其近亲属非法收受上述单位及个人给予的财物，共计折合8819.284万元人民币。

长春市中级人民法院认为，被告人李士祥的上述行为依法构成受贿罪。

李士祥受贿数额特别巨大，鉴于其自动投案，如实供述犯罪事实，系自首；检举、揭发他人重大犯罪行为，经查证属实，有重大立功表现；认罪、悔罪，积极退赃，赃款赃物已全部追缴，具有法定、酌定从轻处罚情节，依法可从轻处罚，法庭遂作出上述判决。