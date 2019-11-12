示威者点燃一校巴 港中大校长段祟智到场

香港防暴警今天（12日）于多间大专院校与示威者对峙，其间施放多枚催泪弹及布袋弹。香港中文大学校长段崇智傍晚到达人群聚集现场。

综合《明报》和香港01报道，段崇智下午5时许现身人群聚集现场，立法会议员谭文豪、林卓廷等也在场。有目击者称，当时三名便衣警手持警棍驱散，记者亦见到两名便衣警员向黑衣示威者举真枪， 示威者顿时四散。防暴警员10分钟后到场增援，并举起两至三次黑旗。

段崇智随后在职员陪同下前往二号桥准备跟警方倾谈。

在此之前，示威者在夏鼎基运动场外数度纵火，并将一辆校园巴士驶近火堆，向车底放置燃烧物品，火势猛烈，有消防员到场尝试灭火。示威者之后将该校园巴士推倒。

当大学生与防暴警察对峙时，一名抗议者拿着鸡尾酒站在火焰前。（路透社）

香港中文大学教职员下午曾到现场，试图减轻港警和示威者的对峙局面。有学生表示不愿妥协，教职员离开后，学生重新推进防线。警方随后向校园内推进，不断向示威者防线放催泪弹，示威者则向港警投掷汽油弹及砖块。

港警在香港中文大学的运动场内施放多枚催泪弹驱散示威者。（法新社）

警方于中大校园二号桥的桥头位置推前防线，冲前进行拘捕行动，至少四人被捕。

香港中文大学、香港浸会大学、香港大学和宣布明日（13日）继续停课。香港公开大学亦宣布取消明日所有课程。