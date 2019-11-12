北京将建“数据区块链” 保障大数据安全

北京将建设以核心政务数据为代表的“数据区块链”，引入安全计算，保障大数据安全。

据《新京报》报道，北京市信息化专家咨询委员会今天举行2019年高峰论坛，北京市经信局大数据建设处处长刘旭在会上表示，北京打造“目录区块链”系统，将53个部门的职责、目录以及数据联结在一起，为数据汇聚共享提供支撑。他透露，下一步北京将建设以信用、证照等核心政务数据为代表的“数据区块链”，引入多方安全计算等夯实大数据和区块链安全保障体系。

刘旭称，目前政务数据共享方面，无条件共享数据占比42%，完整历史数据约为27%，按时更新的数据约为18%。北京市信息化正在从“网上”、“云上”阶段向“数上”、“智上”不断升级。“数上”即保障数据权属，强化信任共享体系、隐私保护体系和安全追溯体系。“智上”将通过AI和万物互联等，使大数据成为城市共治、法治的支撑。

北京不动产此前登记业务办理需要花费5天时间，比较繁琐，现在只需要一个环节，一次即可轻松办结。这得益于“目录区块链”调度下的全市各部门数据有序运转。通过“链”上实时调用公安、民政等多个部门的户籍人口、社会组织等标准数据接口，实现了减材料、减流程、减时间。

刘旭说，当政府数据和社会数据都融入一个平台后，政府有望利用数据提供“画像式”服务，下一步将拓展大数据平台级目录区块链应用深度和广度。