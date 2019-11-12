中国央行前行长：服务业发展空间大 是应对经济放缓的努力方向

中国央行前行长周小川称，到去年年底，中国服务业占GDP比重超过52%，从全球横向比较看相对较低，服务业发展还有巨大空间，也是应对经济增长下滑压力可以做出努力的重要方向。

据路透社报道，周小川周二（12日）在财经年会上演讲称，按照现在中国国内生产总值（GDP）和国民经济发展的状况，服务业占GDP的比重可以到60%甚至更高。

他说道，“当前经济结构转变的一个重要的内容就是加快服务业的发展。”服务业发展空间大，前提之一是可贸易品生产效率的提高从而带动服务业生产。

周小川指出，发展好服务业，要消除传统计划经济统计体系遗留下来的对服务业的歧视，要减少对价格过度管制，关注科技发展产生的影响，要在经济中消除某些扭曲，为服务业发展创造良好条件，还需要关心服务贸易，以及涉及的服务品价格和汇率问题。

他还提及服务业中的金融业，称金融业占GDP的比重在很大程度上跟一个国家的储蓄率有关，储蓄率越多，需要金融服务就越多；没有储蓄，或者是储蓄很低的国家，没什么存款，也就做不了多少贷款。

周小川补充道，中国金融业发展会和储蓄率相关，金融业还是和实体经济处于共生的关系。对于诸如金融业占GDP的比重提高到10%，是不是就意味着泡沫化和自我循环之类的问题，需要做深入的分析，不能太简单化看待。