《哪吒》涉抄袭被诉：原告索赔5000万元

备受舆论关注的《五维记忆》与《哪吒之魔童降世》著作权之争闹上了法院。

据中国新闻网报道，北京知识产权法院11日受理了中影华腾（北京）影视文化有限公司诉杨某、北京光线影业有限公司等侵害作品改编权、复制权及发行权纠纷一案。

中影华腾认为，由杨某作为编剧和导演、北京光线影业有限公司等六公司联合出品的《哪吒之魔童降世》在人物形象设计、故事情节和制作元素等方面与其作品《五维记忆》有大量相同或相似之处，侵犯了其作品改编权、复制权和发行权。

中影华腾称，今年8月22日就召开新闻发布会就该事项进行说明并发布《律师声明》，各被告均无正面回应，原告及主创人员却受网络暴力及名誉侵权行为并持续至今。

中影华腾称，“被告因侵权行为获得巨额收益，原告却为此承担巨大舆论压力和维权费用。”

中影华腾因此请求判令被告立即停止侵权、刊登声明以消除影响、连带赔偿经济损失5000万元（人民币，下同，971.41万新币）并承担合理费用100万元。

据介绍，《五维记忆》是由中影华腾2016年制作出品的系列演出项目，作品根据演出场景的不同，分为多个版本。其中，涉嫌被抄袭的作品是一部时长为90分钟，以“非遗”艺术表演形态演绎一个原创中国故事的沉浸式情景舞台剧。