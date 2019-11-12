中共印发《新时代爱国主义教育实施纲要》：加强“一国两制”实践教育

中共中央、中国国务院印发了《新时代爱国主义教育实施纲要》，并发出通知，要求各地贯彻落实。

据新华社报道，这份纲要包括六大部分，第一部分是《新时代爱国主义教育实施纲要》的总体要求，明确了指导思想，提出要坚持把实现中华民族伟大复兴的中国梦作为主题；坚持爱党爱国爱社会主义相统一；坚持以维护统一和民族团结为着力点。

第二部分阐述了该纲要的基本内容，其中提到，要深入开展国情教育和形势政策教育，要让人们了解到，中国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段，是世界上最大发展中国家的国际地位没有变。还要广泛开展党史、国史、改革开放史教育。

第三个部分要求爱国教育要“聚焦青少年”。其中要求，要加强“一国两制”实践教育，引导人们包括港澳台同胞和海外侨胞增强对国家的认同，自觉维护国家统一和民族团结。

第四个部分提出要丰富爱国主义教育的实践载体，通过组织重大纪念活动和节日等，激发爱国主义和集体主义精神。

第五个部分要求要营造新时代爱国主义教育的氛围：各级各类媒体要聚焦爱国主义主题，把爱国主义主题融入贯穿媒体融合发展，大力传播主流价值观；创作生产优秀文艺作品，把爱国主义作为常写常新的主题；加强爱国主义网络内容建设；把爱国主义精神融入相关法律法规和政策制度。

第六部分要求各级党委和政府承担起主体责任，把爱国主义教育摆上重要日程。