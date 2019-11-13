特朗普：很快与中国达成协议 若达不成将加征关税

（早报讯）美国总统特朗普表示，美国和中国的第一阶段贸易协定“很快就会达成”；但他恫言，如果协议无法达成，美国就会提高对中国商品的关税。

特朗普星期二（12日）在纽约经济俱乐部（Economic Club of New York）发表演说时重申，中国急欲达成协定，但“我们才是决定是否要达成协定的一方”。

特朗普表示，第一阶段贸易协定“已经接近尾声……可能很快会达成重大协议。”但他表示，只有在对美国、对美国劳工与企业有利的情况下才会接受这项协定。

即便如此，特朗普在演讲中也再次向中国放话，称如果达不成协议，就会大幅提高关税。

特朗普在演讲中也重申了他对中国在全球经济中崛起的抱怨，指“欺诈没有人比中国做得更好”。

谈及中国时，特朗普表示在他上任之前，华府政客多年来袖手旁观、无所作为，放任中国洗劫美国企业、窃取智慧财产权，以牺牲美国企业为代价补贴自身产业，并倾销商品，导致许多美国工厂关闭，现在“我们已经改变这样的情况，大为改变”。

特朗普也再次将责任归咎于前任美国总统。他表示，美国工作与财富遭到窃取的日子已经结束，美国采取史上最严厉的行动对付中国的贸易滥用，中国也为此付出数以十亿计美元关税，他们供应链受损，正历经半个多世纪来最糟糕的一年。

彭博社报道，中美两国之间长期贸易战的经济影响正在上升。中国的进出口在10月继续萎缩，尽管幅度略低于经济学家的预期。中国对美国的贸易顺差当月扩大至264亿美元，朝着与特朗普要求收窄的方向发展。