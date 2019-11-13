港教育局让家长决定子女是否上学 部分学校停课

香港教育局表示，因应今日（13日）交通及突发事故情况，部分主要交通要道严重受影响，教育局宣布学生家长可看情况，决定子女是否上学，并应尽早通知学校。

据《星岛日报》报道，教育局强调，学校必须保持校舍开放，并尽量安排足够人手妥善照顾返学校的学生，与家长保持沟通，并确保在安全的情况下才让学生回家。

教育局再次提醒学生，必须时刻以安全为大前提，切勿在街上流连或前往可能有危险的地方，更不可参与违法活动。教育局会与学校保持紧密联系，因应情况提供适当的支援。

另一方面，香港大埔沙田多间中小学紧急停课。大埔区包括接近港中大校园，在大埔公路沿线的港九街坊妇女会孙方中书院、保良局田家炳千禧小学及灵粮堂刘梅轩中学；科学园的香港墨尔文国际学校；大埔墟站附近的王肇枝中学、美国国际学校、挪威国际学校；大埔中心附近的大埔旧墟公立学校、迦密柏雨中学；富善村的救恩书院、香港道教联合会圆玄学院第二中学。

沙田区包括：火炭的赛马会体艺中学；禾輋村的天主教圣华学校、基督教信义会禾輋信义学校；沥源村的浸信会吕明才中学；大围的乐道中学、佛教黄允畋中学、循理会美林小学、培侨书院、九龙城浸信会禧年（恩平）小学、东莞工商总会张煌伟小学、宣道会陈元喜小学、天主教郭得胜中学；沙田围的圣母无玷圣心书院、基督书院、慈航学校；广源村的沙田循道卫理小学；基督教国际学校。

马鞍山的马鞍山崇真中学、德信中学、基督教香港信义会马鞍山信义学校、马鞍山圣若瑟小学、马鞍山循道卫理小学、宣道会台山陈元喜小学、香港中国妇女会冯尧敬纪念中学、马鞍山灵粮小学、马鞍山圣若瑟中学。