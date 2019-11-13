德国商业银行：未来几年人民币预计出现温和贬值

德国商业银行亚洲高级经济学家周浩最新观点认为，鉴于增长放缓和贸易不确定性，人民币很可能会经历有管理的贬值，预计未来几年人民币将出现温和贬值，美元兑人民币在2019年底触及7.07，在2020年底触及7.23。

据路透社报道，周浩在该行周二召开的年度新闻发布会上还表示，中国正在加紧努力，在经济增长、金融稳定和外部挑战之间取得新平衡，未来将优先考虑中美贸易问题和制造业，以应对新的全球动态；预计中国经济将在2019年和2020年分别增长6.2%和5.8%，增长挑战仍然存在。

“现在市场(对中美贸易)重新充满了疑问，....中美之间还有比较多的问题需要解决，当中存在很大不确定性，所以这也是市场关注相对重要方面，对于中国经济而言，贸易协议对经济展望会产生比较大的影响。”他说。

对于人民币汇率，周浩指出，中美贸易战对人民币是负面影响，但是美国也不希望美元过强，所以贸易战对人民汇率币影响并没有想象的那么大，会有互相对冲的作用；从政策上来看，中国贸易争端加剧时，中国在某种程度上需要汇率作为武器，但也不希望人民币出现过快贬值，因为这可能会引发资本外流，因此人民币稳定仍旧是主要基调。

策略上来看，他认为，中国央行管理市场预期，有时需要稳定的预期有时又不需要明确的预期，所以央行通过中间价同市场预期不断动态调整，这样的精细管理是经常发生的。战略上看，中美贸易摩擦相对维持比较长的时间，中国也需要稳定的策略，来度过比较长的贸易战。

“从这个角度看，汇率需要新的均衡点，经济也需要新的均衡点。”他称。

周浩并介绍，中国整个经济走势来看，目前中国制造业投资下滑到了2015年以来低点，房地产投资上升到2015年以来的相对高位，表明中国在未来一段时间尽量提振制造业表现，同时限制房地产行业融资发展，希望不要对制造业产生特别明显的挤出效应。

他还指出，过去一年当中，中国经济尽管面临很多困难，但金融去杠杆并没有放缓，2017年开始中小银行资产负债表增速已经出现大面积放缓，在面临外部环境压力，包括制造业放缓下，中国并没有放缓对金融稳定的重视。

“因此三个角度来看，未来几年一个新的均衡将形成，中国未来几年会保持相对稳定的经济增长，但是同时金融去风险，从中长期对整个经济注入活力。”他指出。

中美局势方面，美国总统特朗普上周六表示，美中贸易谈判进展“非常顺利”，但只有对美国有利，美国才会与中国达成协议。特朗普上周五表示，他尚未同意中国提出的取消贸易战期间加征的关税的要求，这番言论打击股市和美元。他后来对记者表示，“我什么都没有同意。”